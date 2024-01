Fiducia degli italiani in Biden a picco. Oltre la metà: né Joe, né Trump

Un robot in casa come assistente domestico ci incuriosisce e ci scuote al tempo stesso. Maggiori resistenze se in casa c’è un bambino

Donald Trump e Joe Biden entrambi al 23%. In netto calo la fiducia nel presidente Usa. Se gli italiani potessero votare, la sfida finirebbe in parità anche se oltre la metà non opterebbe per nessuno dei due. Lo rivela il radar Swg.

Una rielezione di Trump preoccupa quasi 2 italiani su 3: si teme soprattutto l’instabilità e l’imprevedibilità nelle scelte politiche.

Il giudizio sulla presidenza di Trump è negativo ma quasi la metà gli riconosce il merito del consolidamento della posizione degli Usa.

Sempre secondo il radar Swg, per gli italiani il profilo di Trump è caratterizzato da una percezione di leadership più forte, ma è considerato meno competente ed affidabile di Biden.

CAPITOLO TIFO E RAZZISMO

Per quasi 1 italiano su 5 tifare dal vivo vuol dire lasciarsi andare anche a comportamenti eccessivi.

Metà degli italiani considera normale insultare i propri campioni, gli avversari e gli arbitri allo stadio.

Gli insulti razziali sono considerati normali da quasi 1 italiano su 5. Giusto però che i campioni si ribellino.

Di fronte agli insulti razzisti, è giusto che il giocatore prenda posizioni esemplari anche a rischio squalifica, ma per 1 su 5 deve sopportare qualsiasi cosa senza reagire.

UN ROBOT IN CASA

Di fronte a un robot: meglio se fisicamente ‘diversi’ da noi e ben distinguibili. Ma per 1 su 2 è importante che siano empatici.

Un robot in casa come assistente domestico ci incuriosisce e ci scuote al tempo stesso. Maggiori resistenze se in casa c’è un bambino.

Al centro il timore che possa farci del male e di perderne il controllo, a partire dai senior. Giovani più preoccupati del rischio dipendenza.

Eppure in molti li adotterebbero per la pulizia della casa e la sorveglianza. Interesse non trascurabile anche per la cura degli anziani.