Fisco, Draghi: "Da Lega gesto serio. Ci saranno implicazioni? Aspettiamo"

"La sostanza del Cdm di oggi e' stata la discussione e l'approvazione della delega fiscale. Vorrei puntulizzare che la legge e' una legge delega e quindi e' una legge generale che poi andra' riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto". Cosi' il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale, non chiude alla Lega che ha disertato il Cdm e ha sollevato numerosi dubbi. "Per l'esercizio della delega ci saranno otto mesi" di lavoro, osserva. "Si puo' avere la sensazione che questa sua l'ultima parola sul Fisco ma per fortuna o purtroppo il processo non e' cosi' semplice, prendera' molti anni", aggiunge il presidente del Consiglio.



Fisco: Draghi, da Lega gesto serio. Implicazioni? Aspettiamo - "Ci sono delle diversita' di vedute. L'azione di governo non e' stata interrotta, e' andata avanti". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi a chi gli chiede se l'azione del governo possa essere rallentata dopo la decisione della Lega di non partecipare al Cdm che ha dato il via libera alla delega fiscal. "Cio' nnostante - aggiunge - ci saranno altre occasioni di scambio sia in Parlamento sulla legge che sui decreti delegati". E riguardo all'assenza della Lega in Cdm: "Questo e' un gesto serio, ma quale siano le implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega", osserva il premier.



Fisco: Draghi, Lega? C'erano elementi sufficienti per valutare - Nei giorni scorsi "gli scambi avvenuti in cambina regia e nelle conversazioni avevano dato sufficienti elementi per valutare la legge delega". Cosi' il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'assenza della Lega nel Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega fiscale.

Fisco: Draghi, con riforma catasto nessuno paghera' di piu' - "Nella legge delega c'e' una riformulazione del catasto, si procedera' quindi anche ad una revisione delle rendite catastali. L'impegno e' che nessuno paghera' di piu' o di meno. Le rendite restano invariate, e' un'operazione di trasparenza ma non cambia l'imposizione fiscale sulle case e sui terreni". Lo afferma il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Non cambiamo le tasse - afferma - e per la riforma ci vorranno cinque anni".



"Una questione mi preme chiarire: nelle varie questioni della delega c'e' anche riformulazione del catasto. Il governo si impegna ad accatastare tutto quello che oggi non e' accatastato, terreni e abitazioni", ha sottolineato il premier. Con la delega fiscale "si procedera' anche a una revisione delle rendite, con riguardo di quelle che sono le rendite di mercato", ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi. "Non cambia - ha assicurato il premier - assolutamente l'imposizione fiscale sulle case, sui terreni. E' molto importante dirlo, nei giorni scorsi si e' teso un pochino a confondere. Una decisione e' costituire una base di decisione adeguata, e ci vorranno cinque anni. La seconda decisione e' cambiare le tasse. Noi la seconda decisione non l'abbiamo presa. Solo nel 2026 se ne riparlera'".

Fisco: Franco, collaborazione Governo-Parlamento essenziale - "Quello esaminato e' un disegno di legge delega con cui il governo chiede al Parlamento l'autorizzazione a emanare entro 18 mesi uno o piu' decreti delegati. La collaborazione su questa materia e' assolutamente essenziale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la delega per la riforma fiscale.



Fisco: Franco, sistema piu' efficiente e meno distorsivo - "La riforma e' un'opportunia' verso un sistema che sia piu' efficiente e meno distorsivo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la delega per la riforma fiscale.



Fisco: riforma a 360 gradi per combattere evasione - Una revisione dell'intero sistema fiscale, partendo dall'Irap ma comprendendo anche l'Ires, il "superamento" dell'Irap, una rivoluzione dell'Iva e anche la riforma del catasto degli immobili. E' insomma un'operazione a 360 gradi in tema fiscale quella che si propone il Governo e che e' prevista dalla delega sulla riforma, oggi all'esame del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento consiste in 10 articoli: una volta individuate le priorita', spettera' poi al Governo emanare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o piu' decreti legislativi di attuazione.