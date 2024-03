Fisco, Meloni: "Recupero evasione da record, lo Stato non è un nemico"

Meloni: "Quindici mesi di governo? A me sembrano 15 anni..."

"Il risultato migliore di questi 14, 15 mesi.. quanti sono? Non ricordo più quanti sono" i mesi alla guida di Palazzo Chigi, "a me sembrano 15 anni ma questa è un'altra storia...". Così scherza la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria. "Dei risultati che abbiamo ottenuto in questi mesi al governo - spiega poi la premier -, quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i dati economici". Con il centrodestra al governo "registriamo il record di occupazione, il record di contratti stabili, il record di occupazione femminile. Ieri è stato l'8 marzo, per me la vera parità è questa", ha rimarcato.

Fisco, Meloni: "Approccio collaborativo, ma non con chi vuol fregare"

Giorgia Meloni rivendica "il record di recupero dell'evasione fiscale", ottenuto grazie a "un approccio diverso, collaborativo e non vessatorio", diverso rispetto a un passato in "cui lo Stato rischiava di essere visto come un nemico. Se sei in difficoltà io Stato ti vengo incontro, ma se poi mi vuoi fregare per forza allora devo essere deciso nella mia reazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

Meloni: "Scorso anno record recupero evasione, dato straordinario"

Lo scorso anno "l'Agenzia delle entrate certifica maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Vuol dire che quando tu non disturbi ma anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia perchè parte della stessa ricchezza torna allo Stato". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria. E infatti "nello stesso anno, il 2023, l'Agenzia dell'entrate ci dice anche che abbiamo avuto il record di recupero dell'evasione fiscale, che è un altro dato straordinario", ha aggiunto.

Pnrr, Meloni: "Con revisione liberati 21 mld, messi anche su tessuto produttivo"

"Con la revisione del Pnrr abbiamo liberato 21 miliardi e li abbiamo mesi su quelle che riteniamo essere le priorità del paese". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bastia Umbra alla firma degli accordi di coesione con la regione Umbria. "12 miliardi - ha detto Meloni - vanno al tessuto produttivo di questa nazione perchè ci dobbiamo ricordare che la ricchezza in Italia non la produce lo Stato ma la ricchezza la producono le aziende con i loro lavoratori. Quello che lo stato deve fare è mettere queste persone nelle condizioni di lavorare adeguatamente e redistribuire in modo intelligente la quota di ricchezza che gli entra grazie a quello che viene prodotto dalle imprese e dai loro lavoratori".

Btp Valore, Meloni: "Risparmio in mani italiane consente di gestire nostro destino"

"I Btp Valore, che abbiamo istituito, in tre emissioni hanno raccolto circa 53 mld di euro, record storico in assoluto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bastia Umbra per la firma dei patti di coesione tra il Governo e la Regione Umbria. "Secondo me è molto importante, ed è una cosa su cui ci siamo molto concentrati - ha aggiunto Meloni - perchè uno strumento del genere non solo consente di mettere in sicurezza i risparmi delle famiglie in un momento di grande inflazione ma perchè più parte del nostro debito pubblico riusciamo a rimettere in mani italiane e più saremo liberi di gestire il nostro destino. E' molto importante - ha aggiunto la premier - che le famiglie italiane si fidino dello Stato e dell'economia della loro nazione e che investano su quella economia e su quello Stato perchè ci renderà molto più liberi".