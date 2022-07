Governo, Briatore: "L'importante è levare di mezzo la gentaglia dei 5 Stelle"

Briatore: "Conte ha dimostrato di essere completamente incapace, il nulla, un sabotatore"

"La cosa più importante è levare di mezzo il Movimento 5 Stelle. Sono incapaci e distrutti, gentaglia. Poi qualunque soluzione va bene". Flavio Briatore, manager di fama internazionale, parla con Affaritaliani.it della crisi di governo e dei possibili sbocchi in attesa delle decisioni del premier Draghi mercoledì in Parlamento. "I 5 Stelle hanno dimostrato la loro totale incapacità professionale, sono degli scappati di casa. L'Italia non merita di essere rappresentata da questa gente. Io continuerei anche con Draghi, ovviamente senza grillini, però probabilmente la soluzione migliore sono le elezioni a ottobre. Ad agosto non succede niente, in settembre si fa la campagna elettorale e in ottobre si vota".

Qualcuno è preoccupato per l'ipotesi che Giorgia Meloni diventi presidente del Consiglio, lei che la conosce bene che cosa ne pensa? "Giorgia (Meloni, ndr) è molto preparata e se il popolo le darà fiducia è giusto che vada a Palazzo Chigi, sempre che lei lo voglia fare. Non c'è assolutamente da preoccuparsi per un eventuale governo Meloni, c'è da preoccuparsi oggi per i 5 Stelle. Conte ha dimostrato di essere completamente incapace, il nulla, un sabotatore. L'unica soluzione per gli italiani è levarsi dai piedi i 5 Stelle, poi va bene anche il voto, ma la priorità oggi è questa", conclude Briatore.