Formigli 'mitraglia' la Meloni. Crosetto torna nello studio più rosso di La7

Giorgia Meloni a Piazzapulita e Formigli sui vaccini...

“Cara Meloni, sul vaccino per bimbi, hai detto fake news» e poi Corrado Formigli ha aggiunto “frasi dolci” e ossequiose su Roberto Saviano, che diede di “bastardi” a Giorgia e a Matteo Salvini.

Lilli Gruber, da sempre, ha nel mirino il leader della Lega. Mentre attaccare la leader di “Fratelli d’Italia” è il chiodo fisso del conduttore progressista che, pochi giorni prima delle elezioni, trasmise un’inchiesta di fanpage.it nel tentativo di dimostrare i presunti legami tra esponenti del partito di Meloni e fascistoni come il “Barone nero”, che molti, nel capoluogo lombardo, ritengono “stravagante”, ma innocuo.

Crosetto, ritorno a Piazzapulita

In tale contesto, il senso della presenza di Guidone Crosetto, tra i fondatori di FdI, nel talk più fazioso della faziosissima “La7”, sfugge a molti. Contento lui… Contenta anche Giorgia? Non creto, come direbbe l’ex senatore forzista, Tonino Razzi. O no ?…