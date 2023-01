Formigoni: "Il film su di me? Non mi è piaciuto. Meloni, voto 7. Lombardia..."

Lombardia, Formigoni: "Chi voto? Il voto è segreto. Fontana riconfermato presidente"



"Il film non mi è piaciuto". E' secco e lapidario il commento di Roberto Formigoni, interpellato da Affaritaliani.it, in merito a “IL CELESTE - ROBERTO FORMIGONI” (L'ASCESA AL POTERE, IL DECLINO, IL CARCERE E LA RINASCITA) che andrà in onda giovedì 5 gennaio alle 21.25 sul Nove. Il ciclo Nove Racconta presenta “Il Celeste - Roberto Formigoni”, un racconto inedito sul Governatore lombardo tra i maggiori protagonisti della storia politica e del costume italiani. Con una lunga ed esclusiva intervista a Formigoni e le testimonianze inedite di amici e oppositori, il documentario sul Celeste arriva il 5 gennaio alle 21.25 in prima tv esclusiva sul Nove e disponibile su discovery+.

Formigoni, poi, coglie l'occasione per parlare con Affaritaliani.it anche dei temi di stretta attualità politica. Un voto a Giorgia Meloni premier dopo poco più di due mesi a Palazzo Chigi? "7, ha saputo immedesimarsi nel ruolo autorevole del premier, non ha ceduto alle pressioni degli alleati che volevano una Finanziaria in debito e si è saputa muovere bene in Europa".

Poi la domanda chiave, chi voterà alle elezioni regionali in Lombardia di febbraio? "(Ride) Il voto è segreto e c'è ancora un mese e mezzo per pensarci". E allora chi vincerà? "Il Centrodestra, Fontana riconfermato presidente". E la Lega? Nei sondaggi si sta un pochino riprendendo, come vede il partito di Matteo Salvini nato proprio nella sua Lombardia? "La Lega è sempre stata un partito che ha saputo sorprendere in molte fasi, ha avuto alti e bassi. Potrebbe risalire guadagnando qualcosina. La batosta del 25 settembre è stata forte, ma ci sono segni di risalita", conclude Formigoni.