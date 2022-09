Governo, Tajani ministro degli Esteri, segnale all'Ue. Rumor

Ronzulli all'Istruzione, anche Bernini nella squadra



Forza Italia si prepara alla partecipazione al governo Meloni con la forza dei numeri (più dell'8% sopra Calenda/Renzi) e con la convinzione di essere l'anima europeista chiamata a garantire Bruxelles e le istituzioni Ue. Non a caso ieri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

E proprio nelle ultime ore prende corpo l'ipotesi che il numero due di Forza Italia possa diventare ministro degli Esteri (forse anche vicepremier insieme a Matteo Salvini, quantomeno non è escluso) proprio grazie al suo ruolo di vice-presidente del Partito Popolare Europeo e di ex presidente dell'Europarlamento. Altro dicastero al quale gli azzurri tengono molto è l'Istruzione e il nome che viene fatto con insistenza è quello della fedelissima di Silvio Berlusconi Licia Ronzulli. Altra donna forzista che dovrebbe far parte dell'esecutivo Meloni è Annamaria Bernini, capogruppo uscente a Palazzo Madama.