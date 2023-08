Forza Italia, Licia Ronzulli chiude a Renzi: "Persona sleale"

"E sui parlamentari azzurri metto la mano sul fuoco"



"Chi si metterebbe nelle mani di una persona che si e' dimostrato sleale anche con Calenda? Sarebbe un harakiri". E' totale la chiusura di Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, a La Piazza, la Kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, rispondendo a una domanda di Angelo Perrino sulla possibilita' che Il Centro a cui sta lavorando il leader di Italia Viva possa entrare in maggioranza. "Stiamo parlando del terzo periodo ipotetico di realta' quando si dice che possa venire in Forza Italia. Oggi Renzi si riscopre garantista perche' ha provato sulla sua pelle, scottandosi, cosa vuole dire il giustizialista. Ma il nostro elettorato non si fida di lui: un parlamentare di maggioranza non va verso un partito di opposizione, sui parlamentari di Forza Italia metto la mano sul fuoco", aggiunge Ronzulli.



FI, Ronzulli: "Un altro Berlusoni in politica? Sarei felice ma è una scelta personale"

"Conosco molto bene i figli del presidente e credo che abbiano tutti ottime qualità per scendere nellagone della politica. La suggestione del cognome di Berlusconi che continua a far politica all'interno del nostro partito mi piace. Ma penso che siano scelte troppo intime e personali" e "credo non sia giusto e corretto tirare per la giacchetta qualcuno. Io sarei felice ma credo sia una scelta che debbano fare in assoluta autonomia". Così la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica. Una donna al vertice di Forza Italia? "Quando nascerà, la vedremo", ha poi risposto Ronzulli a una domanda.

Governo, Ronzulli: "FI leale anche per rispetto a Berlusconi"

Sostegno al governo Meloni, anche per rispetto alla memoria di Silvio Berlusconi: lo dice la capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli, partecipando alla kermesse di Affaritaliani, la Piazza, a Ceglie Messapica. Dopo un omaggio video a Silvio Berlusconi, Ronsulli ha sottolineato: "Per me diventa difficile raccontare un solo aneddoto, dovrei racocntare di pomeriggi interi passati a discutere di politica, dell'Italia. Il presidente Berlusconi stimava molto Giorgia Meloni e lui era quello che aveva aperto le porte alle donne al governo e in parlamento. Piu' difficile, per lui, accettare che Forza Italia non fosse più la forza trainante della coalizione e questo ha influito e lo comprendo in quelli che sono stati i giorni che sono seguiti. Sono stati giorni tesi non tanto per la formazione in se', ma sulle deleghe, sui ministri, io stesso sono stata protagonista di quella lenta partenza nella formazione di governo. Tutte posizioni legittime e necessarie", aggiunge Ronzulli. "Detto questo, il presidente Belrusconi non ha mai mesos in dubbio questo governo. Fozra Italia sosterra' sempre questo governo, lo dobbiamo fare per il presidente Berlusconi, prima di tutto", ha chiosato Ronzulli: "Nessuno fara' ballare il governo in Forza Italia".

Banche: Ronzulli, faremo emendamenti, nessuno scontro al governo

Sulla tassazione degli extraprofitti delle banche "non c'e' stato uno scontro nel governo. Quello che il segretario Tajani ha detto non e' nel merito del provvedimento, ma nel metodo, sulla possibilita' di parlarne in modo collegiale. FI fara' degli emendamenti, perche' sia un una tantum e si salvaguardino le piccole banche". Lo dice la capogruppo di FI al Senato, Licia Ronzulli, partecipando alla Piazza, la kermesse di Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica.