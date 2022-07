Forza Italia, lite furibonda Gelmini-Ronzulli: sono arrivate quasi alle mani

Crisi di governo, Gelmini-Ronzulli: lite al Senato

Lite furiosa tra Maria Stella Gelmini e Licia Ronzulli. È Quanto scrive Dagospia che aggiunge di come le due onorevoli di Forza Italia siano quasi arrivate alle mani. La ministra per gli Affari regionali Gelmini avrebbe detto alla Ronzulli (braccio destro di Silvio Berlusconi): “Sei contenta ora che hai mandato a casa il governo?”.

L’agenzia Dire, nella cronaca quotidiana della crisi di governo, con le comunicazioni a Palazzo Madama del presidente del Consiglio Mario Draghi, racconta che Mariastella Gelmini è stata vista sola, trattata come un corpo estraneo dai senatori del suo partito.

"Ci sono almeno 10-15 senatori che vogliono votare la fiducia a prescindere - spiega un senatore azzurro alla buvette - non vogliamo più prendere ordini da Ronzulli". La senatrice è il tratto d'unione con la Lega, dove in tanti spingono per rompere subito. "I leghisti sono compatti", assicurava in mattinata Salvini dopo aver riunito i suoi. Ma più di qualcuno non vorrebbe mollare il governo.

L’ipotesi, in caso di rottura definitiva col governo, è che i tre ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, lascino Forza Italia di Berlusconi.