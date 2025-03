Ue, Forza Italia punge la Lega: "E' contro Ursula? La nostra maturità è diversa. Noi siamo affidabili"

"C'è la consapevolezza del mutato quadro politico internazionale ed è la ragione della larga maggioranza che c'è a favore del piano di difesa europeo"



"Qui in Europa le questioni nazionali e le maggioranze nazionali sfumano. C'è la consapevolezza del mutato quadro politico internazionale ed è la ragione della larga maggioranza che c'è a favore del piano di difesa europeo. Anche un'enorme parte del centrosinistra usa gli stessi toni della Lega tanto che lo stesso Partito Democratico è attraversato da un profondo dibattito interno. Sarebbe facile dire che non c'è il centrosinistra ma la nostra idea di Europa è diversa. La nostra maturità è diversa. Ed è quella maturità che ci rende affidabili". Con queste parole Fulvio Martusciello, capo-delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se gli attacchi pesantissimi della Lega e di Salvini a Ursula von der Leyen, ad esempio "guerrafondaia", siano un problema per il governo e creino imbarazzo in Forza Italia, che sostiene la presidente della Commissione Ue.



Leggi anche/ Ucraina e difesa comune, Salvini promette battaglia alla guerrafondaia Ursula. Imbarazzo per Tajani. Mentre Meloni... - Affaritaliani.it