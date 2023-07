Fox News intervista la premier Meloni: “In Europa cresciamo più di tutti”

Governo: Meloni a Fox, faccio quello è giusto per la mia nazione

"Sono stata presentata come un mostro", ma "faccio quello che è giusto per la mia nazione". Alle critiche, "l'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'intervista rilasciata a Maria Bartiromo durante la sua missione a Washington, trasmessa oggi su Fox News.

Governo: Meloni, cresciamo più di altri Paesi Ue, le cose vanno bene

L'Italia "cresce più delle altre grandi economie europee", ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'intervista a Fox. "Abbiamo il più alto tasso di occupazione, occupazione stabile e femminile", ha aggiunto la premier. "Le cose vanno bene", ha concluso.