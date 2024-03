Fox su Meloni: "Cocca di Biden", e Salvini esalta Trump. Cdx, scontro totale

Meloni-Salvini, anche la visita della premier in Usa diventa motivo per scontrarsi

Lo scontro all'interno della maggioranza continua senza sosta, dopo la sconfitta in Sardegna nella Destra si è rotto qualcosa e gli episodi in cui Meloni e Salvini prendono le distanze l'una dall'altro si susseguono. Non è passato inosservato, ad esempio, al leader della Lega il trattamento di favore di Biden nei confronti di Meloni, così immediata - si legge su Repubblica - è arrivata la mossa per prendere le distanze. Proprio quasi in concomitanza alla visita della premier alla Casa Bianca, infatti, Salvini ha pubblicato un post su X con cui esalta le vittoria di Trump nelle primarie e si augura "un cambiamento a Washington". Significa la cacciata di Biden, che ha appena accolto con grande calore Giorgia. La Casa Bianca - riporta Repubblica - ha replicato all’Ansa con un no comment, ma il fatto che abbia risposto vuol dire che ha notato l’uscita del capo della Lega.

La visita di Meloni a Biden è stata sottolineata anche da Fox News, l'emittente Usa conservatrice ha attaccato la premier italiana, titolando in un articolo: "Il voltafaccia di Meloni da anti globalista a pro Europa. La cocca di Biden fa infuriare la base: non la voteremo più". La tv di Murdoch la rimprovera di aver tradito il verbo anti globalista, per abbracciare il credo filo europeo del capo della Casa Bianca? L’articolo sottolinea la linea atlantista scelta su Ucraina e Medio Oriente, e le rimprovera anche - continua Repubblica - un mezzo dietrofront sulle deportazioni degli immigrati illegali, con l’appoggio al Migration Asylum Pact della Ue. Poi avverte che con queste scelte moderate rischia di alienare il suo elettorato originale, aprendo spazio a forze più radicali, forse tenendo a mente la Lega di Salvini. Ormai nella maggioranza è scontro totale, Salvini e Meloni si marcano stretti.