Francesca Pascale entra in politica? A Milano ruba la scena a Elly Schlein

Francesca Pascale, l'ex di Silvio Berlusconi e ora "marito" di Paola Turci scende in politica?

Ieri c’è stato un fatto inaspettato che si è tentato di liquidare come cronaca di colore ma forse andrebbe inquadrato in altro, e cioè nella politica. Sto parlando della partecipazione di Francesca Pascale alla manifestazione delle famiglie arcobaleno che si è tenuta a Milano contro il divieto della trascrizione delle adozioni imposto al Comune dal Prefetto.

Era presente naturalmente Elly Schlein ma i riflettori sono stati tutti per Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi e attuale “marito” di Paola Turci a cui è legata da un’unione civile. Dicevamo che la sorpresa è stata lei. Ma più che di una sorpresa sembra essersi trattato di una vera e propria discesa in campo visto le interviste che ha poi rilasciato.

Partiamo dalla cronaca che è stata alimentata dall’alterco che la Pascale ha avuto con un giornalista e blogger di antica conoscenza: Piero Ricca, uno dei contestatori storici proprio di Berlusconi a cui in un processo aveva dato del buffone/puffone, una gag divenuta peraltro celebre.

Così in piazza, mentre l’ex first lady di Arcore si intratteneva con i giornalisti si è materializzato Piero Ricca che l’ha gelata con una domanda secca: “Ma lei era già lesbica quando viveva con Berlusconi?”. La Pascale sul momento si è trovata in difficoltà ed ha risposto: “Non mi dica lesbica come fosse un insulto. La mia bisessualità non l’ho mai nascosta alle persone care della mia vita, anche a Berlusconi”.

Ma Ricca non si è fermato: “Eri quella del lecca lecca?”, facendo riferimento alla pubblicità di un noto produttore di gelati per cui la Pascale aveva girato un famoso spot, quello del Calippo. A quel punto il confronto è degenerato e la Pascale ha esclamato: “Il suo alito dice tutto” e i due sono venuti anche alle mani con uno spintone rifilato dalla donna a Ricca.