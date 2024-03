Francesco Boccia: "Il Pd non è un bus". Frecciata a Emiliano che imbarca tutti

Pd, Francesco Boccia e quel messaggio rivolto ai suoi, i dem sul caso Comune di Bari si spaccano

Nel Pd è esploso il caso Comune di Bari, il partito si è spaccato ed è iniziato il tutti contro tutti. Anche il capogruppo al Senato Francesco Boccia, fedelissimo di Schlein, era presente nel capoluogo barese per offrire il suo sostegno al sindaco Antonio Decaro dopo la decisione del ministro Piantedosi di mandare una commissione per verificare la presenza di infiltrazioni mafiose nel Comune ed eventualmente sciogliere la giunta a tre mesi dalle elezioni. Francesco Boccia ha detto solo poche parole ma molto significative. "Il Pd non è un bus. Nessuno spazio ai trasformisti: in Puglia le civiche sono avvisate".

Un messaggio che sembrava rivolto soprattutto al presidente della Puglia Michele Emiliano, finito al centro delle polemiche per aver dichiarato di "essersi recato col sindaco Decaro dalla figlia di un boss". Con successivi attacchi della Destra e smentita del primo cittadino di Bari. Boccia quando parla di "trasformismo" sembra proprio riferirsi a lui e al fatto che il governatore imbarchi un po' tutti nel partito. "Ha ragione Nichi Vendola - conclude Boccia - quando dice che il civismo rischia di trasformarsi in cinismo. E il problema riguarda la nostra coalizione".