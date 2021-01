Franco Loi e Affaritaliani censurati da Facebook. La poesia di Guido Oldani

E' morto a Milano, a 90 anni, il poeta Franco Loi. Era nato a Genova, nel 1930, ma si era trasferito a Milano da giovanissimo. Oltre che poeta, Loi era un critico letterario. Compositore di poesie in dialetto milanese, era considerato uno dei maggiori poeti italiani del Dopoguerra.

Affaritaliani.it ripropone la sua ultima intervista, resa ad Angelo Maria Perrino nel dicembre 2019, poi oscurata da Facebook. E la poesia di Guido Oldani sul caso.

Il caso Loi

l’ovest, barchetta che sta andando a fondo/non sa che fare, tace il da non dire/confusi siamo segni di censura./invece Sartre che rifiutò’ il nobèl,/già cieco, venne steso al suolo a roma/dove invocava dei diritti umani,/ma il novantenne Loi non più vedente/è tempo che non varca la sua porta,/speriamo che gli assegnino la scorta.//

Guido Oldani - inedito

Fb censura l'intervista a Franco Loi. Affari la ripropone e invita i lettori a condividerla sugli altri social network

Mussolini ha fatto più di tutti per gli operai. A colloquio con Franco Loi. L'intervista





GUARDA LA VIDEOINTERVISTA DEL DIRETTORE DI AFFARITALIANI.IT ANGELO MARIA PERRINO

Caso Loi, “gravissima la censura di Facebook ad Affari”. La politica interviene: da Giorgia Meloni a Carlo Fidanza...

Facebook censura Affari e Loi. A sinistra zero solidarietà: tutti a St Moritz?