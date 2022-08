Fratoianni insiste con Letta: "Portiamo anche il M5S nella coalizione di Csx"

Fratoianni dà ragione ad affaritaliani.it: "Letta, bisogna riaprire a Conte"

Per quanto i due diretti interessati continuino a non dichiararsi disponibili, la logica vuole che Pd e M5S tornino a parlarsi. E lo sostiene apertamente anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, che torna sulla necessità di includere Giuseppe Conte nel campo del centrosinistra: "Per quanto riguarda la costruzione di un Paese più verde e più uguale ci sono convergenze programmatiche anche con il M5s e sarei dell'idea di allargare al massimo la coalizione. Lo ho detto a per di fiato. Adesso di fronte alle ultime novità di Calenda credo che ognuno debba riflettere. Per quel che mi riguarda le porte al M5s restano aperte ma non è un tema che posso autonomamente decidere”, ha detto a Rtl.