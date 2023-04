Friuli, Fedriga rieletto. Esulta Berlusconi: "Il buongoverno di destra vince"

Friuli, Fedriga rieletto governatore. Berlusconi: "Avanti tutta"

Massimiliano Fedriga è stato rieletto presidente del Friuli Venezia Giulia, il risultato che già alla vigilia del voto era dato per scontato, in realtà ha portato a numeri ancora più netti e schiaccianti del previsto, con lo sfidante di Pd e M5s Moretuzzo che non ha raggiunto neanche la soglia del 30%, mentre l'esponente della Lega è arrivato al 64,2% dei consensi. Tra chi ha festeggiato la sua vittoria c'è stato anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Il buongoverno di centrodestra - posta su Facebook Berlusconi - si conferma ancora vincente". Il leader di Forza Italia esprime "le più vive congratulazioni" al rieletto presidente del Friuli Venezia-Giulia. "Dopo la vittoria alle elezioni politiche e quella alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, il buongoverno del centrodestra si conferma ancora una volta vincente. Quindi: Avanti tutta!", ha scritto Berlusconi sui social.

"Penso - dice Fedriga dopo il successo alle Regionali - che si debba avere rispetto del voto popolare. Il governatore è pronto ad accogliere in Consiglio anche i no-vax: "Hanno preso un numero di voti sufficienti per entrare in Consiglio, è giusto che abbiano un rappresentante. Questa si chiama democrazia e son contento venga rispettata nel migliore dei modi possibili". Riferendosi poi alla campagna elettorale, Fedriga l’ha definita "corretta, civile" tranne "qualche legittimo stravolgimento". Infine se avesse "ambizioni nazionali" ha precisato: "Ho detto che mi sarebbe piaciuto rifare il Presidente di Regione se i cittadini mi avessero ridato la fiducia: mi hanno dato la fiducia e voglio continuare a fare il Presidente del Friuli Venezia Giulia, sono orgoglioso della mia terra e della fiducia che mi ha dato".