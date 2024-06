G7, contro-summit a Otranto: delegazioni dalla Palestina

Contro.G7 a Otranto

Manifestazione contro il G7 a Otranto. Come scrive il Nuovo quotidiano di Puglia, dal 12 al 16 giugno prossimi a Frassanito (frazione della città idruntina) si terrà l'International People' s Camp No G7.

L'iniziativa è promossa da una rete internazionale di associazioni, movimenti, partiti e si terrà nei giorni in cui i 7 grandi della Terra si ritroveranno nel vertice mondiale a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano, dal 13 al 15 giugno prossimi.

Quella organizzata in Salento sarà, spiegano gli organizzatori in una nota, una manifestazione in cui si discuterà di «geopolitica, mediterraneo, repressione, clima e ambiente, lavoro, economia, donne contro il G7 e l'economia di guerra con analisti, esperti del mondo accademico, della ricerca, della salute, del lavoro e del campo della comunicazione».

Sono attese le delegazioni dalla Palestina e da diversi paesi del Medioriente e del Latinoamerica. In programma è previsto il saluto di diverse ambasciate di «Paesi del Sud globale e la presenza di rappresentanze dai paesi in guerra, dalla Palestina al Sahara occidentale, al confronto diretto tra ucraini e russi».

Durante l'evento sono previste anche presentazioni di libri, dibattiti e assemblee degli studenti e dei comitati. «L'appello che lanciamo come Salento per la Palestina, Udap - Unione Democratica Arabo Palestinese e Union of Palestinian Communites and Organizations - Europe, è rivolto - prosegue la nota - alla società civile e al mondo della politica, della cultura, dell'università e della ricerca». «Invitiamo - concludono - a partecipare all'International camp e al corteo contro i G7 che si terrà il 15 giugno alle ore 15 a Fasano».