Gay Pride, la Regione Lazio revoca il patrocinio. Scoppia la bufera

Roma Pride, revocato il patrocinio dalla Regione Lazio. É polemica

La Regione Lazio revoca il patrocinio alla manifestazione "Roma Pride 2023". Anche se la Giunta del Lazio "ribadisce il proprio impegno sui diritti civili - sottolinea l'ente-, come dimostra, del resto, l'operato pluriennale del Presidente Francesco Rocca", la firma istituzionale della Regione Lazio "non può, né potrà mai, essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto".

Pride: Zan (Pd), da Regione Lazio schizofrenia e odio

"Dopo averlo concesso, oggi Regione Lazio ritira il patrocinio al Roma Pride. Una schizofrenia di odio e discriminazione che la destra vuole diffondere usando le istituzioni". A dirlo è il deputato Pd Alessandro Zan. "Non permetteremo che continui questa crociata contro la cittadinanza lgbtqia+", aggiunge invitando "tutti al Roma Pride!".