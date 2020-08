Gelmini: “Forza Italia con Calenda? Balle spaziali. E' salda nel Centrodestra"

Forza Italia, Gelmini: "Stiamo saldamente nel Centrodestra"

“Non ci sono parlamentari o dirigenti disponibili ad appoggiare il governo Conte che è totalmente inadeguato a portare fuori il Paese dalla crisi economica”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Il Dubbio”, in edicola domani, 7 agosto. "Forza Italia non vuole ‘assecondare’ nessuno, facciamo il nostro lavoro e proseguiamo le nostre battaglie liberali per la riduzione dell’oppressione fiscale, contro lo statalismo e il dirigismo della sinistra, a tutela delle imprese e delle famiglie, per una giustizia equa ed efficiente: stiamo saldamente nel Centrodestra, con il quale ci stiamo candidando unitariamente nelle regioni e nelle città. Poi certo, non siamo un partito unico e, per il bene del Paese, in Parlamento cerchiamo di correggere gli errori più macroscopici di questo esecutivo. Ma non c’è un solo provvedimento economico che ci abbia visti divisi da Lega e Fdi: abbiamo votato esattamente nello stesso modo su ogni decreto e sui tre scostamenti di bilancio. Il centro-destra è l’unica prospettiva per dare un governo stabile ed efficace al Paese”.

Forza Italia, Gelmini: "Tentativi di accordo con Calenda? Balle spaziali"

A proposito di Calenda, cosa risponde a chi descrive tentativi di accordo fra Forza Italia e Azione, cui peraltro anche lei avrebbe dato il benestare? “Che sono balle spaziali. Di tutti i retroscena che leggo, mi pare il più ridicolo: non c’è stato e non ci sarà niente di tutto questo. E non mi sembra che il Paese abbia bisogno di nuovi partitini”.