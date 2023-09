Germania, migranti e fuga verso Afd: la Sx di die Linke verso la scissione

Dai migranti all'Ucraina, la pasionaria Sahra Wagenknecht al comando di una nuova sinsitra

La grande avanzata del partito di estrema destra in Germania di Afd, sta creando grandi dibattiti e preoccupazioni in tutta Europa. Il fatto che tra poco meno di un anno si voti per il rinnovo del parlamento europeo rende la cosa ancora più destabilizzante per i partiti di sinistra che sembrano entrati in una crisi di credibilità e di consenso senza precedenti. Molti cercano di interpretare questo successo come un movimento populista che fa leva sulle paure della gente in merito alla sicurezza, alla crescente immigrazione e alla crisi economica che proprio in Germania sta facendo maggiormente sentire i propri effetti.

Eppure proprio in Germania si sta affacciando sulla scena un partito altrettanto estremista, ma questa volta di sinistra, che chissà perché fa molta meno notizia e desta assai meno preoccupazione dell'establishment tedesco e di Bruxelles. Stiamo parlando del movimento populista meglio conosciuto come il Partito della Sinistra, o die Linke, una delle cui figure più importanti, Sahra Wagenknecht, è diventata una star politica attraverso esibizioni carismatiche nei dibattiti parlamentari e nei talk show televisivi.

Il partito che ha avuto in Italia un po' di celebrità perché ha deciso di candidare nelle sue file alle prossime elezioni europee Carola Rakete, e che per ora viene data nei sondaggi al 5% del consenso.