Elezioni, a Cortina bocciato il sindaco Ghedina. E con lui le Olimpiadi 2026

Gianluca Lorenzi sindaco, aveva rotto con Ghedina proprio sulle Olimpiadi



Il 17 febbraio scorso era partito insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala per Pechino per ritirare la bandiera olimpica in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Gianpietro Ghedina, sindaco uscente di Cortina d'Ampezzo, è stato il primo sponsor dei Giochi Olimpici condivisi con il capoluogo lombardo. Ma la sua battaglia, evidentemente, non è piaciuta ai cittadini della famosissima località del turismo montano in provincia di Belluno. Alle elezioni comunali Ghedina perde e non viene riconfermato con circa dieci punti di distacco da Gianluca Lorenzi di Vivere Cortina. “È una grande emozione e un grande orgoglio rappresentare Cortina nel ricevere la bandiera olimpica – affermava Ghedina quattro mesi fa. – Sarà un momento storico importantissimo. Cortina dopo 70 anni dai Giochi Invernali del ’56, ospita nuovamente le Olimpiadi Invernali nel 2026”.



Peccato che questa sua determinazione non sia stata premiata. Anzi, è stata bocciata. Il 31 marzo di quest'anno proprio Lorenzi, consigliere della Servizi Ampezzo Unipersonale s.r.l., ha rassegnato le dimissioni dalla società che si occupa della gestione degli impianti sportivi e che sarà parte attiva anche nei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, oltre a gestire le sale per cultura e spettacoli, trasporti, parcheggi, bandi e concorsi. Lo ha fatto con lettera al sindaco Ghedina: “Come ben sa già dopo pochi mesi dall’insediamento le avevo fatto notare che il modus operandi del gruppo di maggioranza si stava scostando da quello che era lo spirito di condivisione che ci aveva visti uniti nelle amministrative". Dimissioni in polemica con la gestione dei Giochi. Dimissioni che sono state premiate con l'elezione a sindaco.

