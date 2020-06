Giletti sindaco di Torino 2021, candidatura sponsorizzata da Salvini

Giletti sindaco di Torino 2021, apprezzamento da parte di Matteo Salvini

La Lega ha chiesto a Massimo Giletti di candidarsi a sindaco di Torino nel 2021. Secondo quanto scrive Repubblica, la notizia arriva direttamente da Roma: il nome del centrodestra per le elezioni comunali nel capoluogo piemontese, potrebbe essere proprio il volto de La7, giornalista e imprenditore del tessile. Il segretario della Lega del Piemonte Riccardo Molinari smentisce ogni contatto. "Conosco Giletti perché mi capita di partecipare alla sua trasmissione, ma non abbiamo mai parlato di una candidatura a sindaco" chiarisce il responsabile del partito in Piemonte. E anche l'interessato definisce l'indiscrezione "una notizia da Carnevale. Mi basta già quello che faccio e il ruolo di presidente nell'azienda di famiglia dopo la scomparsa di mio padre non vedo per me un futuro da sindaco".

Giletti sindaco di Torino 2021, un profilo ideale per il centrodestra

Il profilo di Giletti, sempre secondo quanto riferisce Repubblica, combacia con l'identikit tracciato un anno fa da Salvini rispetto al futuro candidato del centrodestra a Torino. Durante la campagna elettorale per le Regionali del 2019, infatti, la Lega aveva chiarito che sulla scelta del sindaco non avrebbe lasciato campo libero agli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia, come è stato per il governatore Cirio. Al momento arrivano solo smentite e alla sfida per Palazzo Civico manca ancora un anno: una volata troppo lunga potrebbe finire per compromettere la vittoria. E a un candidato civico si guarda anche sulla sponda del centrosinistra o giallorossa anche se l'alleanza tra Pd e M5S sotto la Mole trova per adesso pochi estimatori (ma di peso se si considera il nome di Sergio Chiamparino). Il favorito in questo caso è il rettore del Politecnico Guido Saracco. Ma anche lui per adesso smentisce.