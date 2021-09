Giorgetti su Calenda: "A Roma può vincere". Tajani: "Pensi a Varese"

Che Giorgetti sia diverso da Salvini è sempre stato chiaro. Stamattina l'ennesima conferma. Infatti il ministro dello Sviluppo economico in un'intervista al La Stampa ha fatto un endorsement verso Calenda. Chi vince le amministrative a Roma? "Dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra", replica Giorgetti. "Nei quartieri del centro penso che sarà un flusso significativo. Ma non so come ragionino le periferie. Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma". Se al ballottaggio ci saranno Gualtieri e Michetti, sostiene, "Vince Gualtieri". Michetti è un candidato sbagliato? "Non lo so. Ma so che il candidato giusto sarebbe stato Bertolaso".

Calenda: "Ringrazio Giorgetti, Michetti inadeguato"

Segue la replica di Calenda, che ringrazia Giorgetti per le sue affermazioni. "Ringrazio il ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più evidente, a tutti". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ringraziando il ministro dello Sviluppo Economico per le parole di elogio alla sua campagna elettorale. Poi, rivolto al centrosinistra, il leader di Azione aggiunge: "La cosa divertente è che mentre mi accusano di essere il candidato della Lega per un apprezzamento professionale di Giorgetti, siglano segretamente (manco troppo) il patto con i 5S per portarli in giunta. Chiarite questo punto ai vostri elettori Pd".

Gualtieri: "Anche Giorgetti dice che batterò Michetti"

"Ho notato che Giorgetti dice che al ballottaggio battero' Michetti. Incrocio le dita e mi preparo al ballottaggio. E' vero che i sondaggi sono molto positivi e ci danno con un buon distacco dagli altri, ma non bisogna rilassarsi fino all'ultimo minuto". Sono invece le parole di Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma del centrosinistra, intervistato su RaiNews24, interpellato in merito alle parole del ministro Giancarlo Giorgetti su La Stampa.

Tajani: "Giorgetti non ha un accento molto romano"

"Giorgetti non ha un accento molto romano...". Così il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani commenta con una battuta le parole del leghista Giorgetti sul candidato sindaco di Roma Carlo Calenda. "Non condivido il 90% di quello che ha detto. Lasci fare la campagna elettorale di Roma a noi romani. La campagna elettorale la faccia a Varese...", aggiunge.

Michetti, Giorgetti? Ognuno libero dire ciò che pensa

Interviene anche Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "Pugnalato da Giorgetti? Ognuno è libero di dire quello che pensa. Non conosco Giorgetti, credo di non averlo nemmeno mai incontrato". "Non c'è nulla di male a dire quello che si pensa- prosegue - sono i romani che decidono, non è né Giorgetti né nessun altro. Massimo rispetto per lui e per le sue opinioni".