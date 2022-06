Giorgia Meloni: "A La7 mi insultano: così ho deciso di querelare tutti"

Meloni, la leader di Fdi annuncia querele contro "tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata"

Insulti, minacce, mistificazioni e insulti: Giorgia Meloni annuncia querele contro "tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata", pubblicando su Twitter un video con spezzoni di programmi televisivi in cui si parla di lei. "Una serie di accuse, minacce, mistificazioni, insulti, dice la leader di Fratelli d'Italia, andati in onda su un'unica rete televisiva, La7, in appena 24 ore".

Giorgia Meloni: "Continuerò ad andare avanti, non mi interessa quello dicono, forse per questo FdI continua ad andare bene"

Nel video, intitolato La mia risposta agli insulti di La7, Meloni annuncia querele, "non tanto per me, perchè io continuerò ad andare avanti e questi qua manco li guardo o leggo più, non mi interessa quello che hanno da dire e forse per questo FdI continua ad andare bene".

"Lo faccio, chiarisce, perchè voglio sapere se in questa nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perchè gli hanno insegnato ad odiarti. Ora basta signori, ora ci cominciamo ad assumere tutti le nostre responsabilità".

Giorgia Meloni annuncia querele, la replica di Salerno: "A La7 si dà spazio a tutte le opinioni"

Immediato il commento di Andrea Salerno, direttore di La7, che su Twitter, in quella che appare una replica alle accuse rivolta all'emittente da Giorgia Meloni, anche se la leader di Fratelli d'Italia non viene citata nel post, scrive: "A La7 si ascoltano e si dà spazio a tutte le opinioni. Sempre con equilibrio, pluralismo, cura giornalistica. Al servizio del pubblico, come dev'essere".

Leggi anche: