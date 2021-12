Giorgia Meloni: "Colle? Non so se voto Draghi. Elezioni subito in ogni caso"

Quirinale, Meloni: "Non so se voterei Draghi. Elezioni comunque"

"Draghi e' una persona dotata di grande autorevolezza, ma oggi non gli elementi per dire come voterebbe Fratelli d'Italia davanti a una sua candidatura al Quirinale". Lo dice, in un'intervista a 'La Stampa', il leader di FdI, Giorgia Meloni E aggiunge: "Poi sia chiaro, per me le elezioni non sarebbero necessarie solo nel caso in cui Draghi andasse al Quirinale, ma in ogni caso, perche' credo che il mandato del premier sia strettamente legato alla figura di Mattarella. Con un nuovo presidente della Repubblica si dovrebbe tornare a elezioni, chiunque egli sia".

Quirinale, Meloni: "Non per forza di Centrodestra ma un arbitro"

Per l'elezione del prossimo Capo dello Stato "il metodo da perseguire deve essere sicuramente inclusivo, piu' persone rappresenta meglio e'. Con un ragionamento serio e aperto si puo' arrivare a personalita' che vengono elette da un'amplissima maggioranza, ma se si parte dalla presunzione che debba rappresentare sempre la stessa famiglia politica, cioe' la sinistra, come se tutti gli altri fossero inadeguati, non ci siamo". Lo sottolinea il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'La Stampa'. E spiega: "Non dico che debba essere per forza di Centrodestra, ma vorrei un arbitro capace di far rispettare le regole e ragionare solo nell'interesse della Nazione". Quanto a Silvio Berlusconi e all'ipotesi che se andasse al Colle i processi contro di lui si dovrebbero fermare, Meloni replica: "Non so cosa accadrebbe, ma penso che Berlusconi sia stato l'uomo piu' processato d?Italia e credo che in questo abbia avuto un ruolo il suo impegno politico.Al mio identikit corrisponde, poi bisogna vedere se ci sono i numeri poiche' quelli del centrodestra non bastano. E' importante, pero', che siamo consapevoli di poter esercitare una golden share. Dobbiamo essere all'altezza".