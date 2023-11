Giorgia Meloni, la nuova vita da single. Spritz con un'amica in jeans. Foto

Giorgia Meloni riparte da uno spritz con un'amica. La prima uscita "privata" dopo la rottura con Giambruno

Giorgia Meloni prova a prendersi del tempo per se stessa e viene fotografata in un locale di Roma in compagnia di un'amica: uno spritz per ricominciare. La prima volta, dopo la rottura con l'ex compagno Andrea Giambruno in cui la premier si mostra in pubblico in un contesto non lavorativo. La vita da mamma single non è semplice. È una fase nuova della sua vita privata ma da donna forte quale è - si legge su Il Messaggero - ha deciso di andare avanti per la sua strada e di vivere la vita. Le foto in esclusiva di Diva e Donna mostrano la premier in jeans, scarpe da ginnastica, maglioncino e giubbotto all'apparenza non griffati. Un look lontano da quello a cui siamo abituati negli appuntamenti istituzionali. Ora Giorgia è in libertà e vuole essere il meno riconoscibile possibile per bere un aperitivo con un’amica. E per ritrovare un sorriso.

"La presenza sul tavolino all’aperto del bicchiere di spritz - scrive Diva e Donna - ha fatto sorridere gli osservatori più attenti: nei giorni scorsi anche Giambruno, dopo essersi tagliato il ciuffo per il quale era stato abbondantemente preso in giro, ha inaugurato la nuova vita da single proprio sorseggiando uno spritz". E pensare che fino a solo qualche mese fa lo bevevano insieme, seduti al parco. Allora c’erano baci e carezze che mai avrebbero potuto lasciar prevedere il finale della loro storia d’amore. Ora di tutto questo non è rimasto più niente se non l'affetto per il padre di sua figlia. Ora c'è voglia di ricominciare. Di farlo a modo suo. Mettendo davanti a tutto il suo impegno politico e Ginevra, la figlia a cui tiene tantissimo.