Giambruno beccato al supermercato: ecco le foto con la figlia Ginevra

Andrea Giambruno beccato al supermercato con la figlia Ginevra- FOTO

Andrea Giambruno, l'ex compagno di Giorgia Meloni, è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre faceva la spesa in un supermercato di Roma. Con lui c'era la figlia Ginevra, nata sette anni fa dall'amore con la premier. Ora che è stato retrocesso dietro le quinte del programma che conduceva, " Il Diario del Giorno", Andrea è alle prese con la sua nuova vita da separato. Dopo la bufera che lo ha travolto nelle scorse settimane per i fuorionda di Striscia, nei quali Giambruno si è mostrato in atteggiamenti a dir poco equivoci e ambigui, ora il giornalista cerca di riprendere in mano le redini della sua vita.

Andrea Giambruno al supermercato (Fonte immagine: settimanale Chi)



Giambruno è apparso tra le corsie del supermercato mentre aveva una lista in mano e non è sembrato infastidito dalla presenza dei paparazzi. Insieme a lui e alla bambina era presente anche una tata, ma pare che Giambruno si occupi in prima persona della figlia. Circa la fine della relazione con la Meloni, Andrea non ha rilasciato ancora alcuna intervista.