Giorgia Meloni e le (poche) altre: calano le elette, è la prima volta dal 1996

Il tetto di cristallo? Con la prima donna a Palazzo Chigi, cala la rappresentanza femminile in Parlamento





Giorgia Meloni è la prima donna nella storia d'Italia ad essere diventata Presidente del Consiglio dei Ministri. Eppure, proprio sulla questione di genere l'esponente di Fratelli d'Italia ha avuto un forte battibecco con Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

Al di là dell'attacco un po' bizzarro della Dem, che non è piaciuto nemmeno ai suoi, un tema sul quale riflettere c'è: in questo Parlamento, le donne sono solo il 33% del totale e la loro presenza è scesa per la prima volta dalla XIII° legislatura, quella iniziata nel 1996 (e finita nel 2001).

Alle ultime elezioni, quelle dello scorso 25 settembre, le donne godevano di una rappresentanza quasi perfettamente paritraria, essendo il 44,3% del totale dei candidati in lista. Una quota che rispettava, superandolo. il limite previsto dal Rosatellum, secondo il quale nessun genere risulti può essere rappresentato oltre il 60%.

Complice il fenomenod delle pluricandidature in più collegi, l'effettiva elezione ha però fortemente penalizzato il genere femminile. Oggi due parlamentari su tre sono maschi: le donne sono appena 200 su 600, ovvero 71 su 206 al Senato e 129 su 400 alla Camera.