Giorgia Meloni prima donna Premier: i suoi ministri, con qualche sorpresa

E’ nato il governo Meloni – la lista dei ministri

Giorgia Meloni è la prima donna ad assumere il ruolo di Presidente del Consiglio nella storia d’Italia. Una svolta figlia dello strabordante successo alle elezioni del 25 settembre, ma anche della capacità di trovare un accordo all’interno di una coalizione non propriamente tranquilla, come dimostrano le ultime bizze di Silvio Berlusconi. Comunque, il Governo Meloni è nato rapidamente, senza riserve e con una lista dei ministri subito approvata da Sergio Mattarella







Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Infrastrutture, Matteo Salvini (vicepremier)

Esteri, Antonio Tajani (vicepremier)



Giustizia, Carlo Nordio

Riforme, Elisabetta Alberti Casellati

Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo

Università, Anna Maria Bernini

Economia, Giancarlo Giorgetti

Interni, Matteo Piantedosi

Affari regionali, Roberto Calderoli

Famiglia, Eugenia Roccella

Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani

Lavoro e politiche sociali, Marina Calderone

Salute, Orazio Schillaci

Difesa, Guido Crosetto

Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida

Disabilità, Alessandra Locatelli

Cultura, Gennaro Sangiuliano

Mare e sud, Sebastiano Musumeci

Affari europei e Pnrr, Raffaele Fitto

Sport e giovani, Andrea Abodi

Sviluppo economico, Imprese Adolfo Urso

Transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin

Turismo, Daniela Santanchè

Istruzione, Giuseppe Valditara



Sottosegretario pres. Consiglio Alfredo Mantovano





Ad indicare per primo il nome della presidente di FdI è stato Salvini (fanno sapere dalla Lega), ma a parlare nel corso del colloquio con il Capo dello Stato è stata solo Meloni. "Il centrodestra - ha scritto sui social il leader di Forza Italia - ha indicato al presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all'altezza di guidare il Paese verso la crescita". E Salvini: "Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese". Resta deluso dhi si attendeva uno show bis del Cavaliere, sulla falsa riga di quanto avvenuto sempre in occasione delle consultazioni nel 2018.