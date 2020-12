Meloni vs Andrea Romano: "Il Pd in maggioranza Lega-FdI? Ma chi lo vuole"

Andrea Romano, ex renziano, in passato con D’Alema, poi Monti, ora pro-Zingaretti, e domani chissà, è un assiduo ospite del talk di “Retequattro”, “Stasera Italia”, condotto dalla bella e in ascesa Veronica Gentili, invisa a Vittorio Feltri.

Domenica scorsa, Romano, non proprio un mostro di simpatia, ha proclamato: “Nessun inciucio. Il Pd, se cade il governo Conte-bis, non entrerà mai in maggioranze, che comprendano gli odiati capi della Lega e di Fratelloni d’Italia”.

Informata dell’inflessibile niet del deputato di Livorno-che ha litigato anche con Calenda (stavano insieme in “Italia futura” di Cordero di...Monteprezzemolo)-Meloni ha risposto, da residente della Garbatella (Giorgia è fiera delle sue origini, bocciate da Aldone Grasso) : “Compagno, ma chi te pensa ? Magna tranquillo !”.