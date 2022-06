Giuseppe Conte e Olivia Paladino come non li avete mai visti, quanta passione

Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino: quanta passione per le vie di Roma

Baci, abbracci, effusioni. Giuseppe Conte e Olivia Paladino come non li avete mai visti. A fotografarli per le vie di Roma è il settimanale Diva e donna. Si, c’è la guerra, l’economia che rallenta, la crisi alimentare, le alleanze e le Amministrative ma l’ex presidente del Consiglio, tra un impegno e l’altro, si lascia andare fra le braccia della sua Olivia, sempre discreta da quanto il suo partner ha un ruolo pubblico.

Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino a "La Piazza"

La coppia, infatti, si è mostrata poche volte in questi anni. Tra quelle poche che si ricordano c’è sicuramente la presenza a “La Piazza”, kermesse estiva organizzata dal direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, non molto lontano dal paese natale dell’Avvocato del Popolo, Volturara Appula, in provincia di Foggia.

Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino e il saluto di Palazzo Chigi

Come non ricordare anche il giorno in cui Conte lasciò Palazzo Chigi nel febbraio del 2021 per far posto a Mario Draghi. Conte, ricevendo gli applausi scroscianti dei funzionari alla finestra, chiamò a sé Olivia e la prese per mano.

Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino, elezioni comunali e risoluzione parlamentare

Come si vede dalle foto del settimanale Peppino e Olivia si baciano appassionatamente. Lei le confida qualcosa all’orecchio, lui, ascolta e riflette. Intanto il voto per rinnovare i consigli comunali di mezza Italia è alle porte. Poi, il 21 giugno, ci sarà il passaggio parlamentare sulla risoluzione che darà l’indirizzo politico a Draghi in vista di un importante Consiglio europeo. Insomma, per il leader dei 5 Stelle sarà un’estate impegnativa ma comunque vicino a Olivia.

