Martina Franca, Conte celebra il matrimonio del suo assistente

Giuseppe Conte ha celebrato a Martina Franca il matrimonio di un suo assistente. Il leader del M5S avrebbe dichiarato: "I matrimoni in Puglia sono i migliori"

Giuseppe Conte è impegnato a ricostruire dalle fondamenta il Movimento 5 Stelle ma tra i suoi numerosi impegni ha trovato anche il tempo di celebrare il matrimonio di un suo collaboratore e un'avvocata tarantina. L'unione è avvenuta il 29 agosto presso la masseria Magli a Martina Franca. Conte, con tanto di fascia tricolore al collo, è parso molto a suo agio anche nel nuovo ruolo ma emozionato per l'onere di officiare un'occasione così importante per una persona a lui vicina. Conte avrebbe anche dichiarato: "I matrimoni in Puglia sono sempre i migliori": Al suo fianco c'era ovviamente la compagna Olivia Paladino.

L'ex premier ha officiato il matrimonio dopo il suo intervento nella prima serata de "La Piazza, la politica dopo le ferie" di Affaritaliani.it. La mattina dello stesso giorno ha partecipato a una colazione alla Masseria Beneficio di Ceglie Messapica con il direttore Angelo Perrino, che ha gli ha regalato una bottiglia d'olio extra vergine di sua produzione con l'augurio che possa aggiungersi "all'olio di gomito necessario per entrare nella stanza dei bottoni del Movimento 5 Stelle".