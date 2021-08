Svolta Conte, niente voto nel 2022. L'annuncio a La Piazza di Affaritaliani.it

La svolta di Conte c’è stata e per dichiararla apertamente ha aspettato l’incontro con Angelo Perrino direttore di questo giornale a Ceglie.

Non erano chiare le intenzioni di Conte: mirare ad elezioni anticipate il prossimo anno o no?

L’impresa era impossibile ma con questa idea Conte ha un po’ giocato, per capitalizzare subito il risultato dell’ essere di diventato il leader del M5S.

Ora invece i suoi piani sono chiari: tra destra e sinistra costruire un centro moderato con un occhio a sinistra.

E allora Draghi può restare al suo posto e al Quirinale può restare Mattarella, che non aspetta altro che qualcuno glielo chieda ufficialmente.

Salvini cercherà di mettere un po’ il bastone nelle ruote proponendo Draghi al Quirinale e mettendo in discussione il reddito di cittadinanza, ma è

molto difficile che l’operazione riesca. Anzi alla fine dell’ anno non rinnoveranno quota cento e questo sarà per lui una sconfitta, come è una sconfitta sono state le recenti dimissioni di Durigon ( uno degli autori di quota cento )

Insomma, Draghi è blindato al governo e chi lo tocca muore. Vale anche per Salvini. E neppure si potrà dire che sta lì perché lo vuole il centrodestra perché da oggi ha ufficialmente il sostegno del partito di maggioranza relativa

Sarà una strategia vincente? E chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo… bisognerà però vedere se uno scoglio potrà arginare quel mare di protesta che ci sarà in autunno sul green pass.