Mafia, Salvini scarica Nordio: "Rimodulare concorso esterno non è prioritario"

Il vicepremier: "Non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero"

"Serve una riforma della giustizia urgente, efficace e condivisa non contro nessuno, ma coinvolgendo tutti, magistrati compresi, sperando che nessuno sia bloccato dall'ideologia. Diciamo che questa non e' la priorita'". Cosi' ai giornalisti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Maratea (Potenza) a margine della riapertura della strada statale 18, parlando della modifica del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Salvini: non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero - "Sono gli italiani, i lavoratori e le lavoratrici, che hanno bocciato una pretesa assurda della Cgil e dei sindacati di bloccare per 24 ore tutta l'Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla decisione presa stamani dal Tar della Lazio. "Non abbiamo cancellato il diritto allo sciopero, abbiamo semplicemente - ha aggiunto il leader della Lega - ridotto a 12 ore per permettere alla gente di tornare a casa dopo il lavoro". Stamani a Maratea (Potenza) per la riapertura di un tratto della strada statale 18.

Trasporti, Salvini: a breve affrontiamo nodi taxi e Ncc - "Settimana prossima affronteremo altri due nodi: taxi ed Ncc perche' non si possono aspettare sotto il sole mezzi che non arrivano". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Maratea (Potenza) a margine della riapertura della strada statale 18.

Trasporti, Salvini: per sciopero aerei conto su buon senso tutti - "Per lo sciopero aereo di domani conto sul buon senso di tutti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Maratea (Potenza) a margine della riapertura della strada statale 18.