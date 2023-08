Governatori, i leghisti umiliano i presidenti di Fratelli d'Italia

L'analisi sul sondaggio di Lab21.01 per La Piazza di Affaritaliani.it

Nella classifica della fiducia ai governatori che emerge dal sondaggio di Affaritaliani.it (Lab21.01) presentato a “La Piazza” –kermesse da poco conclusa- emergono dati interessanti che permettono di fare alcune considerazioni politiche.

Il primo classificato è Luca Zaia (Lega) del Veneto, il secondo Stefano Bonaccini (Pd) dell’Emilia Romagna, il terzo Massimiliano Fedriga (Lega) del Friuli Venezia Giulia e il quarto Attilio Fontana (Lega) Lombardia.

Nei bassifondi troviamo invece in ordine decrescente: Michele Emiliano (Pd) Puglia, Marco Marsilio (FdI) Abruzzo, Eugenio Giani (Pd) Toscana e Christian Solinas (Partito Sardo d’Azione) per la Sardegna.

Quello che si nota subito è che la Lega sta facendo molto bene a livello locale avendo piazzato ben tre governatori su quattro in vetta alla classifica con le Regioni chiave di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. In pratica è ribadito che il nord –est è in mano sua e con Alberto Cirio (FI), governatore del Piemonte al sesto posto si delinea poi una assoluta supremazia del centro – destra nel settore più produttivo dell’Italia.

Questi dati premiano governatori che i cittadini hanno percepito a loro vicini soprattutto nel periodo difficile della pandemia Covid, ma che, inoltre, hanno attenzione al tema fondamentale del lavoro e dell’economia, che viene contestato invece alla Meloni dal sondaggio svolto a livello nazionale sul governo.