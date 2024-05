Governo, Affaritaliani.it detta l'agenda economica a Meloni e Giorgetti

Europee, continua a calare Fratelli d'Italia. I dati

Con il 30,2% la riduzione delle tasse è la priorità che gli italiani chiedono al governo Meloni sul fronte economico. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, sull'agenda economica dell'esecutivo. In seconda posizione, per gli italiani ci sono gli incentivi per il lavoro. Al terzo posto le misure contro il caro prezzi. Seguono l'aumento delle pensioni, gli investimenti sulla sicurezza e infine gli investimenti sulla sanità.

Solo il 42,6% degli italiani, dato però in leggera crescita rispetto al 24 marzo scorso, promuove la politica economica del governo di Centrodestra della premier Giorgia Meloni. A bocciare l'esecutivo sull'economia è il 57,4% del campione.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia cala ancora, risale il Pd e perde qualcosa il M5S. Stabile la Lega nettamente sopra Forza Italia. Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra sopra lo sbarramento nel 4% previsto alle Europee. Al 4% esatto Siamo Europei di Calenda. Sale al 3,3% Libertà di Cateno De Luca.