Governo, armi a Kiev per tutto il 2023. Cdm vara il sesto pacchetto di aiuti

Governo, nuovi aiuti militari all'Ucraina e salvataggio di Lukoil

Il governo ha deciso di seguire la linea Nato e Usa e ha varato in Cdm un decreto legge per fornire all'Ucraina il sesto pacchetto di aiuti di armi, la norma riguarderà l'intero prossimo anno, fino al 31 dicembre 2023. Non saranno quindi più necessari passaggi in Parlamento, cosa che chiedevano a gran voce il M5s e Sinistra Italiana e Verdi. Gli armamenti dovrebbero essere in linea con i precedenti, possibile l'invio di sistemi anti-drone ma sarebbero esclusi i missili terra-aria che chiedeva Zelensky. Il Cdm ha approvato inoltre un invio di denaro alla Regione Calabria per fronteggiare la grave crisi della Sanità: 96,6 mln di contributi statali.

Il decreto legge, approvato stasera dal Consiglio dei Ministri, sulla tutela degli interessi nazionali nei settori produttivi strategici stabilisce l'amministrazione straordinaria per la Lukoil di Priolo. Lo si apprende da più ministri, al termine del Cdm. Inoltre è stato deciso di fornire aiuti agli abitanti colpiti dalla frana a Ischia. Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lecco Ameno, tra le quali: - la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023.