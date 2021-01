Bellanova: "Conte? Italia più importante. Premier troppo morbido con Trump"

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole e capo delegazione di Iv al governo, ai microfoni di Radio 24, parla della situazione attuale: "Noi stiamo ponendo problemi di merito su cosa si deve fare. Da mesi abbiamo posto l'esigenza di avere un nuovo accordo programmatico sulla base del quale affrontare le emergenze vere di questo Paese, che non è la sorte di alcuni ministri né del presidente del Consiglio. Tutti importanti ma meno importanti delle sorti del Paese"- e aggiunge- "Abbiamo posto dei problemi sul Recovery Plan, se si sono fatti dei cambiamenti evidentemente abbiamo posto dei problemi giusti".

"Conte troppo morbido con Trump per i fatti di Capitol Hill"

Per Teresa Bellanova inoltre il premier Conte è stato troppo morbido sui fatti di Capitol Hill: "Mentre altri capi di Stato hanno condannato chi era responsabile di quegli atti osceni, noi abbiamo avuto una dichiarazione che non ha nemmeno richiamato Trump. Noi siamo dalla parte della democrazia, non del populismo", dice ai microfoni di 24 Mattino . "In passato - insiste Bellanova - Conte aveva già dichiarato la sua affinità di vedute con Trump. Un grande Paese come il nostro deve dire chiaramente da che parte sta".

"Recoverry Plan? Stiamo analizzando la bozza"

"La bozza del Recovery Plan? Ci sono arrivate ieri 13 cartelle, le stiamo analizzando e oggi all'incontro con i capi delegazione porteremo un documento dove diremo quello che ci convince e quello che non ci convince. Ci stiamo lavorando per evitare interpretazioni e retroscena del tutto infondati". Il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione di Italia Viva al governo ha aggiunto "Quelli posti da Iv non sono problemi di spartizione di potere ma problemi che riguardano la vita degli uomini e le donne di questo Paese", ha aggiunto.