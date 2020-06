Governo, Berlusconi in appoggio. Obiettivo le quote di Tim da Vivendi. Rumour

Governo, Berlusconi in appoggio. Obiettivo, quote di Tim da Vivendi. Rumour

Silvio Berlusconi - secondo quanto riporta ilsussidiario.it - potrebbe dare una mano al governo Conte in cambio di un lasciapassare per inserirsi in Tim, tramite Mediaset. Il rumour arriva da Dagospia, secondo il quale Mediaset vorrebbe prendere una quota di Tim da Vivendi facendo da “partner” al Governo italiano con Cdp. È un rumour credibile visto che Vivendi è azionista sia di Mediaset che di Tim. I rumour di un incrocio tra Mediaset e Telecom sono vecchi; quasi storici. Mediaset starebbe cercando di entrare in un altro settore estremamente sensibile dal punto di vista politico, Tim; un piano possibile solo con il silenzio assenso, e forse qualcosa di più, del sistema Paese italiano e in particolare del suo Governo. Il quale starebbe considerando un’ipotesi che escluderebbe KKR che nel frattempo aumenterebbe la sua quota in Prosiebensat.