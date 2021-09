Governo, "Berlusconi pronto a sostenere Draghi premier dopo le elezioni"

L'ipotesi Draghi premier anche dopo le prossime elezioni politiche, lanciata dal presidente della Confindustria Boccia, trova consensi nelle forze politiche. Sarà davvero così?

"Teoricamente il capo del governo può essere anche il capo di una maggioranza politica che decide di presentarsi unita alle elezioni".



Secondo lei Berlusconi sosterrebbe Draghi presidente del Consiglio dopo le Politiche?

"Berlusconi ha una immensa stima di Draghi, non mi stupirebbe questa evoluzione".



Centrodestra e Centrosinistra rischiano di uscire a pezzi dalle elezioni amministrative del 3-4 ottobre?

"Più il Centrodestra, francamente. Il Centrosinistra qualche risultato lo arrabatta".



Che cosa sta accadendo nella Lega? Secondo lei davvero il fronte Giorgetti-governatori è contro Salvini?

"Il leader della Lega è Salvini. Il resto è uno stato d’animo".



Letta e Conte saranno insieme alle prossime elezioni politiche o anche lì c'è il rischio frattura?

"A questo punto staranno insieme, perché la trasformazione del Movimento Cinquestelle in partito si è pressoché completata. Si nasce da un vaffa, e si diventa la Margherita di Rutelli".



Infine il presidente della Repubblica. Esclude il Mattarella bis?

"Nulla si può escludere in una stagione caratterizzata da incertezze strutturali".