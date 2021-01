Governo, Berlusconi trama con Renzi. Torna il "patto del Nazareno". Via Conte

Silvio Berlusconi manderà Tajani al Quirinale con la delegazione di centrodestra. Da una parte perchè ai giudici che volevano interrogarlo al processo "Rubi ter", ha fatto sapere di non poter essere presente all'udienza perchè ha bisogno di riposo assoluto dopo il ricovero dei giorni scorsi a Monaco. Ma dall'altra - si legge sul Fatto Quotidiano - perchè sta lavorando sotto traccia con Renzi al nuovo "Patto del Nazareno". Domani pomeriggio la delegazione del centrodestra salirà al Quirinale per le consultazioni col presidente Mattarella. La linea di FI è: no al Conte-ter, poi discutiamo, siamo aperti a un governo di unità nazionale. Il problema è che questa, nonostante un avvicinamento di Matteo Salvini, non è la linea di Lega e FdI. Come si è visto nel burrascoso vertice di martedì sera.

I tre alleati - prosegue il Fatto - saliranno al Colle a dire cose diverse. “FI andrà alle consultazioni con il centrodestra, ma le differenze ci sono. Noi non abbiamo mai chiesto il voto, ma un esecutivo dei migliori, di unità nazionale ”, ribadisce Mariastella Gelmini. Mentre qualcun altro fa notare che la posizione berlusconiana in questo momento è uguale a quella di Matteo Renzi: no al Conte-ter, sì a una nuova maggioranza più ampia. “Sembra di essere tornati all ’epoca del patto del Nazareno, ma senza Denis Verdini. Si vede che Berlusconi e Renzi sono fatti per intendersi”, la butta sul ridere Osvaldo Napoli. Ma in effetti è così: Renzi e Berlusconi in questo passaggio viaggiano in parallelo.