Governo, Bettini (Pd): "Patto di maggioranza o sarà naufragio"

"Sigliamo assieme un patto per l'Italia fino alla fine della legislatura. L'ha detto ieri anche Conte. Da tempo è la linea del Pd. Stabiliamo le priorità. Certo, sarà un compromesso. Ma trasparente e alto. Altrimenti continueranno i distinguo e le imboscate parlamentari". Lo dice Goffredo BETTINI, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Conte -aggiunge- è la carta in più che possiede il campo democratico. Senza Conte la maggioranza si indebolisce, senza una maggioranza solida Conte è destinato al naufragio".

AMMINISTRATIVE: BETTINI, 'TENTARE OVUNQUE ALLEANZA PD-M5S'

"La prova elettorale nelle grandi città sarà decisiva nel capire se il risultato delle Regionali è stato un passaggio buono, ma transitorio, o se siamo all'inizio di una nostra vera ripresa e di una crisi del blocco politico e sociale della destra. Sono per tentare ovunque l'alleanza con i 5 Stelle. Ma guai a imporre dall'alto soluzioni meccaniche e esterne ai processi civici e più larghi che possono maturare".

PD: BETTINI, 'NON PENSO A CORRENTE MA AD AREA CULTURALE PER RIFONDARE PARTITO E SINISTRA'

"Credo in Zingaretti. Ora sento il desiderio di parlare maggiormente in prima persona. Vorrei promuovere insieme ad altre energie disponibili e libere un'area politica e culturale che possa contribuire alla rifondazione del Pd e della sinistra. In solidarietà, prima di tutto, con la maggioranza congressuale. Stimo grandemente sia Orlando sia Franceschini. Non penso a una corrente. Piuttosto a un'occasione in più di dialogo tra tutti". Lo dice Goffredo BETTINI, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

MES: BETTINI, 'VANTAGGIO EVIDENTE, CONTE RIPORTI QUESTIONE SU BINARI GIUSTI' =

"Riteniamo utile attivare il Mes. È un tema delicato. Non è giusto risolverlo unilateralmente nel corso di una conferenza stampa. Penso che Conte rimetterà il tutto sui binari giusti. Il Mes rappresenta un vantaggio evidente. Sono risorse che vanno restituite a tassi più bassi di quelli che potremmo reperire da fonti diverse. Un risparmio di 300 milioni per 10 anni. Complessivamente 3 miliardi. Cifre importanti. Ma di questo si tratta. Campagne ideologiche che ingigantiscono strumentalmente la portata della decisione fanno solo male. Irrigidiscono le posizioni, invece di produrre una discussione nel merito e sulle cifre reali". Lo afferma Goffredo BETTINI, del Pd, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Aprire una frattura nella maggioranza fino all'estremo -aggiunge- porterebbe all'aumento dello spread, che in un solo giorno brucerebbe il vantaggio del Mes. Il M5S va portato su posizioni ragionevoli. Senza indebolire i risultati dell'ultima manovra di Gualtieri, che punta sulla sanità, la scuola e l'università; gli investimenti pubblici e privati; la riduzione del carico fiscale nel Mezzogiorno; la decontribuzione sull'assunzione dei giovani e un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i lavoratori".