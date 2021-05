Governo, Cassese: "Brunetta sarà il nuovo premier con Draghi al Quirinale"

Il governo Draghi è al lavoro ormai da tre mesi. Sono tante le emergenze da affrontare nel Paese, prima su tutte quella della pandemia da Coronavirus e le conseguenze da un punto di vista non solo medico ma anche economico. Ma poi c'è un'altra priorità, vale a dire quella di attuare le riforme richieste dall'Europa, per non perdere i 248 mld di aiuti, indispensabili per la ripartenza. Ma i partiti che compongono la maggioranza sono molto lontani da trovare l'intesa su punti chiavi, dalla riforma della giustizia al codice degli appalti e il tutto rischia di complicarsi. In più si aggiunge la questione Colle, tra 8 mesi scadrà il mandato di Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica ha già dichiarato con chiarezza che non intende ricandidarsi.

Di conseguenza il toto-Quirinale è già partito. Sulla questione si è espresso Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale. "Se Draghi andasse al Quirinale, Renato Brunetta, in quanto ministro più anziano, diventerebbe premier pro tempore». Così Sabino Cassese, - si legge sul Corriere della Sera - ha spiegato le dinamiche che scatterebbero in caso l'operazione Draghi al Colle si concretizzasse. Lo ha dichiarato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1: "A quel punto Draghi farebbe partire le consultazioni per vedere se c’è una maggioranza".