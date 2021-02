Governo, con Draghi la squadra d’alto profilo: Cartabia, Giovannini, Capua e..

Mario Draghi è l’uomo scelto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per guidare un governo di “alto profilo” e senza alcuna “formula politica”. L’ex presidente della Banca centrale europea è tra le personalità italiane più conosciute e importanti a livello nazionale e internazionale. Con Draghi a Palazzo Chigi si profila un esecutivo tecnico composto da personalità di elevata esperienza come la costituzionalista Marta Cartabia, ex presidente della Corte costituzionale e che potrebbe prendere l’incarico al ministero della Giustizia, Ma non è escluso che a Largo Arenula possa arrivare l’ex presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, ora in servizio a Perugia.

Per il ministero dell'Economia il nome più accreditato è quello di Fabio Panetta, membro italiano dell’esecutivo Bce, che potrebbe sostituire Roberto Gualtieri sul dossier Recovery plan: una partita da 209 miliardi di fondi europei fondamentale per l’Italia. Panetta. Per la figura di ministro degli Affari Ue si fa il nome di Carlo Cottarelli, economista con buoni rapporti in Europa.

E al Viminale? ci potrebbe anche essere la conferma di Luciana Lamorgese, un profilo già tecnico e conosce bene la macchina del ministero dell’Interno e ha in mano i dossier più importanti da un anno e mezzo a questa parte. Inoltre, gode della fiducia e dell’apprezzamento del Colle.

Un’altra casella in cui Draghi dovrà trovare una personalità di valore assoluto è quello della Sanità. I rumors suggeriscono Ilaria Capua, che ha già avuto un’esperienza parlamentare nella scorsa legislatura, dunque conosce certe dinamiche, e oltretutto gode di una stima internazionale.

Per lo Sviluppo economico si parla di Enrico Giovannini, economista ed ex ministro del Lavoro nel governo di Enrico Letta. Ordinario di statistica economica presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’, a Giovannini toccherebbe seguire e aiutare le imprese in questa difficilissima fase economica messa in crisi dal Covid. Non è escluso che il dicastero possa essere accorpato nuovamente a quello delle Politiche sociali, ma questo è un tema di cui discuterà il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi.