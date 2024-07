Governo, consiglio dei ministri: si decide sulla concorrenza. Informativa di Calderoli sull'autonomia

Governo: al via Cdm a P.Chigi, a odg ddl concorrenza

A Palazzo Chigi questa mattina la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno in particolare uno schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 e uno schema di disegno di legge riguardante la razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e il concordato preventivo biennale. Durante la riunione anche una informativa del ministro Roberto Calderoli concernente l'attuazione della legge n. 86 del 2024 in tema di autonomia differenziata.