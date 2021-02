Governo, Crimi ministro dell'Interno.Infrastrutture a Boschi, Delrio Trasporti

La crisi di governo è sempre più ingarbugliata. Il tavolo delle trattative presieduto da Fico non sta portando a quella mediazione auspicata da Mattarella, continua il gioco delle parti in cui nessuno dei pretendenti vuole cedere. Ma in caso di fumata bianca per il Conte ter - si legge sul Corriere della Sera - proseguono serrate le trattative per i nuovi ministri, tra difficili conferme e nuovi ingressi a sorpresa. Una delle ipotesi è la separazione delle Infrastrutture dai Trasporti. Perché un ministero in più, nel gioco del Cencelli, serve sempre. E perché le Infrastrutture, con la pioggia di miliardi del Recovery fund, diventano centrali. Per questo è uno dei ministeri più richiesti da Italia viva. Qui potrebbero arrivare Maria Elena Boschi o Ettore Rosato. Perché Iv ha chiesto un ministero di spesa, e non potendo avere l’Economia, si deve «accontentare» delle Infrastrutture o del Mise. Ma ai Trasporti, al posto della De Micheli (Pd), potrebbe andare Stefano Patuanelli (M5s) o Graziano Delrio (Pd).

Si lavora anche per il ministero dell'Interno. Luciana Lamorgese è un tecnico, che gode della fiducia di Conte e del Quirinale. Ciò non toglie che sia uno dei ministeri più ambiti nelle trattative. La tentazione è di passare da un ministro tecnico a uno politico, dopo la parentesi che si era resa necessaria dopo la gestione di Matteo Salvini. Italia viva vorrebbe uno dei ministeri collegati con apparati dello Stato, Interno e Difesa. In lizza c’è Ettore Rosato. Ma nel gioco degli scambi potrebbe arrivare dalla Difesa anche Lorenzo Guerini, che gode di stima trasversale. Altro candidato possibile del Pd è Roberta Pinotti, che è stata ministro della Difesa nei governi Renzi e Gentiloni. Ma la suggestione più forte, e contemporaneamente la meno probabile, è la candidatura di Vito Crimi, attuale leader reggente del M5s.