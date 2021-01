Governo, Di Maio allontana le urne: "Rischiamo di perdere i fondi europei"

Governo:Di Maio,se c'e' voto rischiamo perdere fondi Recovery - "Dire che si va a votare tra un mese e mezzo vuol dire che ci abbandoniamo ad un governo che svolgera' l'ordinaria amministrazione quando siamo in una situazione che di ordinario non ha nulla. E rischiamo di perdere i fondi del Recovery Fund". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "oggi e' un altro giorno" su Rai1.

Governo: Di Maio, ha responsabilita' di andare avanti - "Deve prevalere la responsabilita'. Se ci sono cose da mettere a posto si fa. Siamo un governo che affronta la peggiore situazione dal dopo guerra ad oggi". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "oggi e' un altro giorno" su Rai1. "Questo governo ha la responsabilita' di andare avanti. Abbiamo di fronte mesi cruciali in cui ci giochiamo l'Italia dei prossimi 10 anni".

Governo: Di Maio, toto-ministri non appassiona italiani - "Il dibattito sul totoministri e fantapolitica ci allontaniamo dalle esigenze degli italiani. Dobbiamo parlare di temi. Il politichese non mi appassiona". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "oggi e' un altro giorno" su Rai1.

Governo:Di Maio,lavoro in squadra,gia' rinunciato a premier - "Il mio ruolo? In questi anni su di me ne ho lette di tutti i colori e ho rinunciato gia' due volte a fare il premier: io lavoro in una squadra". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "oggi e' un altro giorno" su Rai1.

Vaccino: Di Maio, imminente ok Ema a AstraZeneca - "Siamo in due programmi importanti: Pfizer e AstraZeneca. E l'autorizzazione di Ema per quello che sappiamo e' imminente: non ci impicchiamo ai giorni ma arriva".Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "Oggi e' un altro giorno" su Rai1. "Siamo in due programmi importanti e ora si e' conclusa anche la fase di sperimentazione del vaccino italiano".

Vaccino: Di Maio, Italia non in ritardo, secondi in Europa - "L'Italia non e' in ritardo sui vaccini: siamo i secondi in Europa dopo la Germania per numero di vaccinati". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a "Oggi e' un altro giorno" su Rai1 dove aggiunge: "Dobbiamo accelerare sempre piu' per somministrarlo il prima possibile".