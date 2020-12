Governo, Di Maio il leader con più successo sui social

Nel 2020 i social di Luigi Di Maio hanno registrato una crescita esponenziale. A rivelarlo è l'analisi condotta da YouTrend sul 2020 dei leader politici italiani sui social. Il ministro degli Esteri svetta, infatti, nelle varie classifiche stilate per l'occasione: primo per post di maggiore successo, numeri in aumento su Facebook e Twitter, leader più seguito nell’area di governo su Instagram.

Vari i contenuti che hanno permesso a Di Maio e al suo staff di raggiungere questo risultato. 'I post Facebook di maggiore successo - si legge nello studio di YouTrend - sono tutti di Luigi Di Maio'. 'In testa troviamo il ritorno in Italia di Chico Forti (197 mila fra reactions, commenti e condivisioni), seguito dalla diretta sull’arrivo di medici e dispositivi sanitari dalla Russia (189 mila), dagli auguri di buona Pasqua (185 mila) e dal risultato forse più significativo del Movimento 5 Stelle nel 2020, ossia la vittoria del Sì al referendum sulla riduzione dei parlamentari (182 mila)'. Sempre su Facebook, Di Maio ha registrato nell'ultimo anno una crescita di 218 mila fan, mentre su Twitter sono 123 mila i followers in più: il 'balzo più grande', quest'ultimo, tra tutti i leader.

Ma è su Instagram che il titolare della Farnesina 'si conferma il leader più seguito nell’area di governo (escluso Conte), con oltre 900 mila followers'. Sul social più in voga tra i giovanissimi 'il post di maggiore successo fra i leader dell’area di governo - prosegue l'analisi di YouTrend - è quello (poi rimosso) in cui Di Maio scherza sulla sua abbronzatura condividendo fotomontaggi in cui si sostituisce a persone di colore (66 mila fra likes e commenti)".