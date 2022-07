Governo, discorso Draghi: senatori M5S freddi. "Troppo generico..."

GOVERNO: SENATORI M5S SU DISCORSO DRAGHI, 'TROPPO GENERICO'

M5S freddo dopo il discorso di Mario Draghi al Senato. Al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio molti senatori pentastellati sfilano nella Sala Garibaldi di Palazzo Madama senza rilasciare dichiarazioni. Qualcuno però non cela le proprie perplessità: "Il discorso di Draghi? Molto generico", dice all'Adnkronos Mario Coltorti, presidente della Commissione Trasporti. La capogruppo Mariolina Castellone si trincera dietro un no comment: "Parleremo dopo". Qualche parlamentare si sfoga: "Avevamo chiesto impegni più precisi...".

In casa 5 Stelle si attende la reazione di Giuseppe Conte, che ha seguito il discorso del premier negli uffici del Movimento al Senato e dovrà sciogliere la riserva con un segnale. Anche in Aula il Movimento ha dimostrato freddezza: sono stati pochi i passaggi dell'intervento di Draghi applauditi dai senatori. "Su lotta alle mafie, salario minimo e reddito di cittadinanza abbiamo applaudito. Di certo non l'abbiamo fatto sul nuovo invio di armi all'Ucraina...", spiega una senatrice. Qualcuno ha contestato il passaggio sulla necessità di una nuova riforma delle pensioni. E alla fine i pentastellati, così come la Lega, non applaudono la fine del discorso del premier, che ha chiesto alle forze politiche che sostengono il suo governo di "ricostruire il patto di fiducia".

Governo: M5S e Lega non applaudono fine discorso Draghi

Nessun senatore M5S, e quasi nessuno della Lega, ha applaudito il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi quando è terminato. Il leader del Carroccio, Salvini e' rimasto immobile. Gli applausi piu' calorosi per Draghi dal banco del governo sono arrivati da Luigi Di Maio.